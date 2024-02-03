Путин приехал на чаепитие к онкологу и оценил качество жилья тульских медиков

Владимир Путин лично оценил, как в Тульской области реализуют программу поддержки медиков. Осмотрев новейший онкоцентр в Туле, президент отправился в гости к сотрудникам в выстроенный для них коттеджный поселок.
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