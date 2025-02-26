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Аргументы недели

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Главком ВСУ Сырский обсудил с британским адмиралом Радакином ситуацию на фронте

Главком ВСУ Сырский обсудил с британским адмиралом Радакином ситуацию на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал Александр Сырский сообщил, что обсудил с британским адмиралом, начальником штаба обороны Соединенного королевства Тони Радакином ситуацию на фронте и военную помощь Украине.

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