Главком ВСУ Сырский обсудил с британским адмиралом Радакином ситуацию на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал Александр Сырский сообщил, что обсудил с британским адмиралом, начальником штаба обороны Соединенного королевства Тони Радакином ситуацию на фронте и военную помощь Украине.
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