Конец «аренды лояльности»: Москва переводит постсоветское пространство на рыночные рельсы

Пока Ереван подписывает декларации с Западом, Кремль отказывается от геополитических иллюзий в пользу чистого капитализма.
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