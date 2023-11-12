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Пугачева больше не вернется в Россию! Переговоры провалены

Пугачева больше не вернется в Россию! Переговоры провалены

Борщ Последнее путешествие Аллы Борисовны Пугачёвой в Россию стало ее окончательным, она больше не сможет вернуться на родину.

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Комментарии
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виталий афонин
они не пидорасы они гагдоны,а это состояние души...
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5 час.
виталий афонин
скоро уже наверное похороны обсуждать.
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5 час.
ПавелЗзаварзин
Боженька мой! Как же мы будем без этой старой шлюхи?
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37 мин.

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