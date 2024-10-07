Живопись: Как обходили политическую цензуру графики XIX века, и над какими проблемами иронизировали?

Жажда перемен витала в воздухе в середине XIX века. Крепостничество, ставшее источником глубоких социальных противоречий, и оглушительное поражение в Крымской войне тревожили умы и сердца, в том числе и художников.
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