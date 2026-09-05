Стив Уиткофф поблагодарил Путина за гостеприимство в Кремле

Спецпосланник США Стив Уиткофф выразил благодарность Владимиру Путину за прием в Кремле, подчеркнув, что эти встречи останутся в его памяти.
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