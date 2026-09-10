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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оренбург» арендовал Дегтева у «Зенита» до конца сезона. Петербуржцы 8 сентября приобрели вратаря у «Сочи»

« Зенит » объявил о переходе 21-летнего вратаря Александра Дегтева в « Оренбург » на правах аренды.

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