Военное обозрение

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Американская пресса обсуждает расстрел российских военнопленных украинскими боевиками

Американская пресса обсуждает расстрел российских военнопленных украинскими боевиками

После того, как в интернете появились видеокадры убийства российских военнослужащих, сдающихся в плен украинской армии в Макеевке, последовала и соответствующая реакция со стороны западной прессы.

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