КРЭТ запускает «Аксиомеру»: медоборудование дешевле импортного в 2–4 раза

Фото: Концерн «Радиоэлектронные технологии» Концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех объединил оборудование для создания контролируемой среды под новым брендом «Аксиомера».
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