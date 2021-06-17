Украина-Северная Македония, 17.06.2021, Евро-2020: прогнозы на футбольный матч

Наконец, спустя долгое время ожиданий, менее чем через 2 недели стартует один из главных и престижных турниров года, турнир, которого мы ждали больше, чем обычно, так как из-за пандемии он был перенесён с 2020 на 2021.
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