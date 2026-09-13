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От пикета в короне до иска от сына: как 63-летний Сергей Зверев пережил бан на ТВ и вернул славу

От пикета в короне до иска от сына: как 63-летний Сергей Зверев пережил бан на ТВ и вернул славу

63-летний Сергей Зверев снова оказался в центре внимания: его вирусный трек «Дольче Габбана» переживает новый бум в соцсетях, а сам стилист активно снимается у молодых исполнителей и гастролирует.

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