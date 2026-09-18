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Царьград

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Минтруд утвердил календарь выходных на 2027 год

Минтруд утвердил календарь выходных на 2027 год

Правительство Российской Федерации определило, как жители страны будут отдыхать в 2027 году. Постановление с календарём выходных и праздничных дней опубликовано на официальном портале кабинета министров.

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