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Царьград

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"Ювентус": Камиль Грабара получил серьёзную травму колена

"Ювентус": Камиль Грабара получил серьёзную травму колена

Голкипер польской сборной Камиль Грабара получил серьёзное повреждение. После субботней тренировки специалисты диагностировали у него разрыв передней крестообразной связки правого колена.

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