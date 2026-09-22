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Вице-президент АТОР Ромашкин отметил, что в России растет популярность этнотуризма

Вице-президент АТОР Ромашкин отметил, что в России растет популярность этнотуризма

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин сообщил ИА НСН , что туры, знакомящие с культурой и традициями народов страны, становятся все более востребованными.

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