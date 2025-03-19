США и Россия прорабатывают мораторий на удары в Черном море

ВАШИНГТОН, 19 марта, ФедералПресс. Вашингтон и Москва ведут переговоры о введении моратория на удары по военным кораблям и гражданским судам в Черном море, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
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