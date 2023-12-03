Традиции и обряды на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2023 года Юлия ЕрмолаеваНа первый понедельник декабря 2023 года, 4-е число, приходится великий православный праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
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