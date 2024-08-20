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Довольны ли забайкальцы своей жизнью – опрос ZAB.RU

Довольны ли забайкальцы своей жизнью – опрос ZAB.RU

Опрос об отношении жителей края к своей жизни запущен в Telegram-канале ZAB.RU.На вопрос «Довольны ли вы своей жизнью?» читателям предлагаются следующие варианты ответа:Целиком и полностьюЧастичноСкорее недоволен, чем доволенСовсем недоволенСудьбу не выбираютПроголосовать можно до 23 часов 20 августа.

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