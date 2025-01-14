Концерн "Калашников" разработал компьютеризированную систему управления огнем с прицелом для стрелкового оружия.
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Концерн "Калашников" разработал компьютеризированную систему управления огнем с прицелом для стрелкового оружия.