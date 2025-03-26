Расчет «Корнет» уничтожил ретранслятор ВСУ на Кинбурнской косе

Российские военные уничтожили ретранслятор ВСУ на Кинбурнской косе, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве рассказали, что ретранслятор был установлен на входе из Черного моря в Днепровский лиман на судне ВСУ, потопленном в 2024 году.