🔥 На улице Ушинского в Симферополе загорелось кафе В 10:42 пожар локализовали, площадь возгорания составила 15 «квадратов», сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
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🔥 На улице Ушинского в Симферополе загорелось кафе В 10:42 пожар локализовали, площадь возгорания составила 15 «квадратов», сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.