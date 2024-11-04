В серии резонансных инцидентов в городе Коркино Челябинской области, где цыгане жестоко убили женщину-таксиста, что закончилось народным бунтом, намечается продолжение.
"Табор вернулся и готов мстить": В Коркино зреет новый бунт. Чем ответит Жога
Комментарии
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Андрей
Ни чуть! Люди, которые не признают законы государства в котором живут и постоянно их нарушают, на основе своего понимания бытия.... Таких людей следует отгородить от законопослушных граждан... Если любой цыган желает жить вне табора, трудиться и зарабатывать во благо страны, то добро пожаловать в цивилизованный мир... А все попытки опять организоваться в таборы необходимо жестко пресикать! Почему целый народ висит гирей на шее всей страны? Не работают, нарушают законы и ещё от государства различные выплаты имеют? Хотят жить - пусть живут, но при этом они не должны мешать жить другим!
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3 час.
Валентин Воробьев
Не решен и выпал из обсуждения ещё вопрос главный - установить и найти убийцу женщины-таксиста. Убийцы должны понести наказание. Остальное "берём и контролируем цыган", "устраиваем жёсткие рейды", и держим на контроле" - всё само собой. Это повседневная Администрации и полиции города работа
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3 час.
Александр Палтышев
если "народ" ставит свои, внутренние, законы выше законов страны, то и отвечать этот народ должен "всем калганом" за действия каждого члена, по законам страны.
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2 час.
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