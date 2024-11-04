"Табор вернулся и готов мстить": В Коркино зреет новый бунт. Чем ответит Жога

Андрей

Ни чуть! Люди, которые не признают законы государства в котором живут и постоянно их нарушают, на основе своего понимания бытия.... Таких людей следует отгородить от законопослушных граждан... Если любой цыган желает жить вне табора, трудиться и зарабатывать во благо страны, то добро пожаловать в цивилизованный мир... А все попытки опять организоваться в таборы необходимо жестко пресикать! Почему целый народ висит гирей на шее всей страны? Не работают, нарушают законы и ещё от государства различные выплаты имеют? Хотят жить - пусть живут, но при этом они не должны мешать жить другим!