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"Табор вернулся и готов мстить": В Коркино зреет новый бунт. Чем ответит Жога

"Табор вернулся и готов мстить": В Коркино зреет новый бунт. Чем ответит Жога

В серии резонансных инцидентов в городе Коркино Челябинской области, где цыгане жестоко убили женщину-таксиста, что закончилось народным бунтом, намечается продолжение.

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Комментарии
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Андрей
Ни чуть! Люди, которые не признают законы государства в котором живут и постоянно их нарушают, на основе своего понимания бытия.... Таких людей следует отгородить от законопослушных граждан... Если любой цыган желает жить вне табора, трудиться и зарабатывать во благо страны, то добро пожаловать в цивилизованный мир... А все попытки опять организоваться в таборы необходимо жестко пресикать! Почему целый народ висит гирей на шее всей страны? Не работают, нарушают законы и ещё от государства различные выплаты имеют? Хотят жить - пусть живут, но при этом они не должны мешать жить другим!
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3 час.
Валентин Воробьев
Не решен и выпал из обсуждения ещё вопрос главный - установить и найти убийцу женщины-таксиста. Убийцы должны понести наказание. Остальное  &quot;берём и контролируем цыган&quot;, &quot;устраиваем жёсткие рейды&quot;, и держим на контроле&quot; - всё само собой. Это повседневная Администрации и полиции города работа
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3 час.
Александр Палтышев
если &quot;народ&quot; ставит свои, внутренние, законы выше законов страны, то и отвечать этот народ должен &quot;всем калганом&quot; за действия каждого члена, по законам страны.
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2 час.

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