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Пятый канал

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«Знак свыше» или постановка? Обстановка для Нетаньяху накаляется перед выборами

«Знак свыше» или постановка? Обстановка для Нетаньяху накаляется перед выборами

Едва не стал поводом для конфликта захват лайнера, летевшего из Дубая в Тель-Авив. Один пилот напал на другого и попытался уничтожить самолет.

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