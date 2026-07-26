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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зобнин о пенальти в матче с «Зенитом»: «Не буду комментировать. Обидно ли? А что я, должен плакать? Конечно, не обидно – это футбол»

Капитан « Спартака » Роман Зобнин высказался о ситуации с пенальти, назначенным на 94-й минуте матча OLIMPBET Суперкубка России против « Зенита » (1:1, 2:4 пенальти) из-за игры рукой защитника Александра Джику.

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