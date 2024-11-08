В Госдуме предложили новый инструмент борьбы с «резиновыми квартирами»

В парламент внесли законопроект, который предлагает установить лимит на количество иностранных граждан, имеющих право на регистрацию в одном месте жительства, из расчета не более 6 квадратных метров на человека.
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