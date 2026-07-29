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Военное обозрение

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Дружина, которой ещё не было: как воевали славяне до Руси

Дружина, которой ещё не было: как воевали славяне до Руси

Прокопий писал, что у каждого славянина всего два дротика и щит, но за этой «беспорядочной лесной массой» стоит внятная военная система — и разбор того, как из ополчения свободных мужчин постепенно вырастала военная знать, показывает, что дружины в строгом смысле до X века ещё не было.

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