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В Сухуме задержаны оппозиционеры, начались массовые протесты

В Сухуме задержаны оппозиционеры, начались массовые протесты

Сегодня в 02:00 в Сухуме, столице Абхазии, были задержаны пять оппозиционных деятелей, выступающих против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Воровской общаг Абхазии решил дать бой Российским инициативам в Абхазии и установления государственности. Это общаг руководил Абхазией с середины 1965 годов.... РВСН
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16 час.
Геннадий Ларионов
А ситуевина така . что придется содержать этот регион, не зависимо от того, кто там правит, даже и воровской, иначе зайдут другие :-(
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15 час.

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