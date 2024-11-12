В Сухуме задержаны оппозиционеры, начались массовые протесты

Воровской общаг Абхазии решил дать бой Российским инициативам в Абхазии и установления государственности. Это общаг руководил Абхазией с середины 1965 годов.... РВСН

Геннадий Ларионов

А ситуевина така . что придется содержать этот регион, не зависимо от того, кто там правит, даже и воровской, иначе зайдут другие :-(