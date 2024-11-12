Сегодня в 02:00 в Сухуме, столице Абхазии, были задержаны пять оппозиционных деятелей, выступающих против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
В Сухуме задержаны оппозиционеры, начались массовые протесты
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Воровской общаг Абхазии решил дать бой Российским инициативам в Абхазии и установления государственности. Это общаг руководил Абхазией с середины 1965 годов.... РВСН
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16 час.
Геннадий Ларионов
А ситуевина така . что придется содержать этот регион, не зависимо от того, кто там правит, даже и воровской, иначе зайдут другие :-(
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15 час.
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