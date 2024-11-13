Почти миллион: какую сумму алиментов требует с актера Селиванова его бывшая жена

Актер Владимир Селиванов продолжает разборки с бывшей женой Викторией Маркиной. Звезда «Реальных пацанов» хочет, чтобы общая дочь Ева жила с его новой семьей, а экс-супруга знаменитости утверждает, что весь сыр-бор он начал ради снижения суммы алиментов.