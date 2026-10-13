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Регионы России

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Oppo впервые представит смартфоны серии Find X10 в Индии 22 октября

Oppo впервые представит смартфоны серии Find X10 в Индии 22 октября

В Индии и на других международных рынках будут доступны модели Find X10 и Find X10 Pro Max. При этом модель Find X10 E останется эксклюзивной для китайского рынка.

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