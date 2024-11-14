Трамп готовится зачистить Пентагон от приближенных Марка Милли

В ближайшее время в Минобороны США может начаться масштабная кампания по увольнению высших должностных лиц, которых в команде Дональда Трампа считают ответственными за позорное бегство американских войск из Афганистана.
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