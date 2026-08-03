Гауфф о сестрах Уильямс: «Не думаю, что буду играть в 40 лет. Хотя они в моем возрасте говорили так же»

Коко Гауфф высказалась о спортивном долголетии Винус и Серены Уильямс. «Я выросла, наблюдая за сестрами Уильямс, и тот факт, что еще два поколения после меня смогут получить такой же опыт, просто невероятен.
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