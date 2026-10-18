Складной смартфон с камерами Leica и новым чипом O3 показал заметный рост по сравнению с предшественником К 40-й неделе 2026 года, завершившейся 4 октября, продажи Xiaomi 18 Fold достигли примерно 104 700 устройств.
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