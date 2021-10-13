Помощник Байдена призвал КНДР не усугублять ситуацию в регионе

Северной Корее не стоит накалять обстановку на Корейском полуострове и создавать угрозы безопасности в регионе, заявил помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе встречи с южнокорейским коллегой Со Хуном, сообщает пресс-служба Белого дома.
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