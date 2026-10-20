© Соцсети В Египте на трассе Каир — Асьют произошла авария с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщил Telegram-канал «РЕН ТВ» со ссылкой на издание Al Youm Al Sabe.
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