Неожиданное решение: как изменения в тарифах на воду повлияют на владельцев счетчиков Юлия ЧелкановаВ последние дни в российских новостях появилась информация, которая может существенно изменить отношение граждан к вопросам водоснабжения.
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