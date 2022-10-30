Показ фильмов фестиваля "МореКино" прошел в Уссурийске

Накануне в центральной городской библиотеке Уссурийска прошел показ фильмов фестиваля "МореКино". Этот фестиваль собирает работы кинематографистов Приморского края, как опытных, так и начинающих.
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