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Показ фильмов фестиваля "МореКино" прошел в Уссурийске

Показ фильмов фестиваля "МореКино" прошел в Уссурийске

Накануне в центральной городской библиотеке Уссурийска прошел показ фильмов фестиваля "МореКино". Этот фестиваль собирает работы кинематографистов Приморского края, как опытных, так и начинающих.

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