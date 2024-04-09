Телеведущая и модель Виктория Боня призналась, что ее часто сравнивают с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.
Боня призналась, что многие путают ее с Анджелиной Джоли
Комментарии
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Ольга Каширина
Ну и чего там сравнивать? Джоли талантливая и успешная актриса, а Боня совершенно случайная фигура. Помню ее первый выход в эфир в качестве ведущей. Полная беспомощность. Непонятно, почему она постоянно тусуется среди звезд кинематографа на различных фестивалях. И это "личико" нашего кино? Неужели там настоящих достойных нет, а не этих выкидышей "Дома-2"?
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18 час.
ЛС
Лидия Санникова
Такая страшная и худая? С чем сравнивать?
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13 час.
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