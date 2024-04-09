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Боня призналась, что многие путают ее с Анджелиной Джоли

Боня призналась, что многие путают ее с Анджелиной Джоли

Телеведущая и модель Виктория Боня призналась, что ее часто сравнивают с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Ну и чего там сравнивать? Джоли талантливая и успешная актриса, а Боня совершенно случайная фигура.  Помню ее первый выход в эфир в качестве  ведущей. Полная беспомощность. Непонятно, почему она постоянно тусуется среди звезд кинематографа на различных фестивалях.  И это &quot;личико&quot;  нашего кино?  Неужели там  настоящих достойных  нет, а не этих выкидышей  &quot;Дома-2&quot;?
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18 час.
ЛС
Лидия Санникова
Такая страшная и худая? С чем сравнивать?
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13 час.

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