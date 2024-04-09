Боня призналась, что многие путают ее с Анджелиной Джоли

Ольга Каширина

Ну и чего там сравнивать? Джоли талантливая и успешная актриса, а Боня совершенно случайная фигура. Помню ее первый выход в эфир в качестве ведущей. Полная беспомощность. Непонятно, почему она постоянно тусуется среди звезд кинематографа на различных фестивалях. И это "личико" нашего кино? Неужели там настоящих достойных нет, а не этих выкидышей "Дома-2"?