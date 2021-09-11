Майклу Макфолу не нравятся выборы в России

Зато выборы в США - просто блеск. Ничего, что там массово голосовали покойники, сотнями тысяч вбрасывали бюллетени и выгоняли наблюдателей, а в итоге выбрали больного деменцией старика, забывающего как зовут его семью.
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