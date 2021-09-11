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Майклу Макфолу не нравятся выборы в России

Майклу Макфолу не нравятся выборы в России

Зато выборы в США - просто блеск. Ничего, что там массово голосовали покойники, сотнями тысяч вбрасывали бюллетени и выгоняли наблюдателей, а в итоге выбрали больного деменцией старика, забывающего как зовут его семью.

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Uri Strukow
Сидят два чукчи на льдине. Один- что-то не нравится мне этот Гондурас, второй- а ты его поменьше чеши.
Iness Aartee
Постеснялся судить Россию!
Татьяна Степанова
пусть со своим бардаком разбираются и не лезут к нам.
paul aleksandr
Кто такой этот Макфол для россиян !?!?!?,.. обычный выблядок !!!,.. не более !,.. так и обсуждать нечего !!☝️😃

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