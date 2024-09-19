Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

в РФ второй год подряд наблюдается повышенная инфляция В Государственную думу до конца года внесут законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР).
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