17 историй о том, как внешний вид людей сыграл с ними шутку

«Встречают по одежке, провожают по уму», — гласит народная мудрость. И, да, все-таки от внешности человека зависит многое, причем не только впечатление, которое он производит на других, но личное самовосприятие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии