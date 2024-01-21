Последний сохранившийся ДОТ в Астрахани стал объектом культурного наследия

Начало декабря 2023 года было ознаменовано долгожданным для многих событием – в Трусовском районе на территории посёлка Солянка появилась памятная табличка на последней сохранившейся долговременной огневой точке в Астрахани.
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