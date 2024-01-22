В России могут начать выплачивать пособия самозанятым

"Известия": Минтруд планирует индексировать пенсии и платить пособия самозанятымТех самозанятых, которые уплачивают добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, могут исключить из списка работающих граждан.
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