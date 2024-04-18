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Названы страны НАТО, потерявшие своих специалистов после прилета «Искандеров» по Чернигову

Названы страны НАТО, потерявшие своих специалистов после прилета «Искандеров» по Чернигову

Подробности прилета по гостинице в Чернигове стали известны в среду, 17 апреля. Под удар трех «Искандеров» попали десятки иностранных наемников, расквартированные по гражданским отелям.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Эти бандеро-ССУКИ должны всегда кожей ощущать, что в ЛЮБОЕ их &quot;сверхсекретное&quot; заседание легко может войти &quot;товарищ Искандер&quot;!! Может, наглости тогда поубавится у ублюдков?
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4 час.
Юрий Золотарев
А лучше бы ВООБЩЕ не пришли! В себя! Догнивали бы в земле-матушке, не отравляли бы собой атмосферу!
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4 час.
александр чибисов
Пока ток раскачка идет и получите мож пару тройку калибров. Это вам не искандеры будут.
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1 час.

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