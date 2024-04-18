Названы страны НАТО, потерявшие своих специалистов после прилета «Искандеров» по Чернигову

Юрий Золотарев Эти бандеро-ССУКИ должны всегда кожей ощущать, что в ЛЮБОЕ их "сверхсекретное" заседание легко может войти "товарищ Искандер"!! Может, наглости тогда поубавится у ублюдков?

Юрий Золотарев А лучше бы ВООБЩЕ не пришли! В себя! Догнивали бы в земле-матушке, не отравляли бы собой атмосферу!