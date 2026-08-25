Юрий Ильинов

ВСУ ударили по пассажирским автобусам в Севастополе и Белгородской области В минувший день – День Государственного Флага России – ВСУ подвергли обстрелам несколько регионов, стараясь добиться как можно большего числа жертв среди мирного населения. Поэтому их удары были направлены, в основном, на пассажирский транспорт. Напомним, враг атаковал рейсовый автобус Сухум – Донецк в ДНР и пассажирский – в Белгородской области. К вечеру 22 августа поступила информация о том, что в результате дронового удара по Севастополю пострадал пассажирский автобус на 5 километре Балаклавского шоссе. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «В районе 5-го километра сбитый БПЛА упал на рейсовый автобус № 98, что вызвало его возгорание. БПЛА был начинён поражающими элементами. На данный момент подтверждена гибель двух человек: молодого мужчины и женщины. Мои глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших. Семьям окажем всю необходимую поддержку. Всего на данный момент пострадали 10 человек (один из которых подросток 16 лет), врачи оказывают им всю необходимую экстренную помощь», – написал Развожаев в Мах. По его информации военные, авиация и мобильные группы сбили над городом 16 вражеских беспилотников, а спасатели зафиксировали повреждения остекления школы №38, за территорией которой упал беспилотник. На местах происшествий продолжают работать оперативные и коммунальные службы, идёт обследование территорий. В ночь на 23 августа над Севастополем были отражены две атаки беспилотников. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. ВСУ также нанесли удар по пассажирскому автобусу в селе Никольское Белгородской области. Множественные осколочные ранения получили мужчина и женщина, ещё у двух мужчин диагностированы акубаротравмы. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Всего за минувшие сутки противник атаковал Белгородскую область 132 раза – бил по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Чернянскому и Шебекинскому округам. ВСУ совершили три обстрела, используя авиацию и реактивные системы залпового огня, один раз произвели сброс взрывчатки с дрона. В результате вражеской атаки 24 человека получили ранения, среди них – 17-летняя девушка. 13 пострадавших находятся в медицинских учреждениях и врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Кроме того, по информации врио губернатора области Александра Шуваева, от полученных при обстреле автобуса предприятия в Ракитянском округе 16 августа, вчера в лечебном учреждении скончалась женщина. «К сожалению, в больнице скончалась женщина, которая получила тяжёлые ранения при атаке беспилотника на автобус предприятия 16 августа в Ракитянском округе. Выражаю самые искренние соболезнования её родным и близким», – написал Шуваев в Мах. Чем ближе выборы в Государственную думу РФ, тем лютее украинские неонацисты бьют по нашим территориям, пытаясь причинить как можно больше ущерба жителям и инфраструктуре. Этот ущерб тщательно фиксируется Следственным комитетом РФ и вносится в специальный реестр для последующего наказания виновных. Хотя ответная реакция на действия бандеровцев ощущается уже сейчас. Подводя итоги пресловутой 40-дневной операции киевского режима против России, Президент РФ Владимир Путин сказал: «Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан».