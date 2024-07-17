Русский штурмовик прорвался к блиндажу врага и похоронил боевиков ВСУ противотанковой миной (ВИДЕО)

Свидетельства поистине героических поступков русских военных продолжают поступать с разных участков фронта: так, бесстрашный парень похоронил боевиков ВСУ противотанковой миной, прорвавшись к их блиндажу в одиночку.
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