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Русская весна

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Русский штурмовик прорвался к блиндажу врага и похоронил боевиков ВСУ противотанковой миной (ВИДЕО)

Русский штурмовик прорвался к блиндажу врага и похоронил боевиков ВСУ противотанковой миной (ВИДЕО)

Свидетельства поистине героических поступков русских военных продолжают поступать с разных участков фронта: так, бесстрашный парень похоронил боевиков ВСУ противотанковой миной, прорвавшись к их блиндажу в одиночку.

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