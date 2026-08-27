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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев поздравил РПЛ с 25-летием: «Желаю лиге развития и роста, честной конкуренции и новых возможностей для российских игроков. Футбол – самый массовый спорт в нашей стране»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил Альфа-Банк РПЛ с 25-летием. «Поздравляю с 25-летием Российской Премьер-Лиги президента РПЛ Александра Алаева, руководство лиги, игроков, тренеров, руководителей и менеджмент клубов, а также миллионы зрителей и любителей футбола! Без сомнений, футбол остается самым массовым видом спорта в нашей стране, который объединяет более 3,5 млн людей разных возрастов и профессий.

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