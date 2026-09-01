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Русская Семёрка

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Памятка воину-интернационалисту: неуставные табу для советских солдат в Афганистане

Война в Афганистане для советского солдата была не только чередой боёв и операций. Это был сложный мир, где помимо уставов существовал свой суровый кодекс выживания.

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