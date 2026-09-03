Верховный суд оставил в силе приговор экс-замминистра обороны Тимуру Иванову

Верховный суд России принял решение по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Как сообщает издание «Ведомости», суд оставил приговор без изменений, отклонив поданную жалобу.
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