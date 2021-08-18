Алексей Куракин: Кто там шагает левой?!

Я смотрю (с прискорбием), что многие собрались четыре дня расслабляться в честь очередного, светлого юбилея нашей «незалежності»!? Вместо того, чтобы сурово и хором, в едином (но разнообразном с точки зрения гендера) строю отражать наскоки и происки гибридного агрессора! Неблагодарные! Наше мудрое руководство привезло нам… в смысле - вам – аж из самой Швеции (в союзе с которой мы победили Россию в Полтавской битве)! – мощи конституции Пылыпа Орлика (нет, это не конь Ивана Мазепы, а политический деятель).