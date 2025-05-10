Миллионы россиян присоединились онлайн к минуте молчания в День Победы

МОСКВА, 10 мая, ФедералПресс. Более 7 миллионов пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» приняли участие в виртуальной минуте молчания 9 мая, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны.
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