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iOS 16 будет быстрее и удобнее. WWDC состоится 6 июня

iOS 16 будет быстрее и удобнее. WWDC состоится 6 июня

Известный инсайдер Джон Проссер подтверждает, что Apple может провести конференцию разработчиков Worldwide Developers Conference 2022 уже 6 июня.

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